VW-Aktie gefragt: Volkswagen verzeichnet Absatzplus im Juni - Audi mit Rekordabsatz

Bremsspuren zeigten sich aber bei der Kernmarke und Skoda , wo die Verkäufe leicht sanken. Der Gesamtabsatz des VW -Konzerns kletterte im zurückliegenden Monat weltweit um 6,5 Prozent auf 856.300 Einheiten. Im Gesamtjahr wurden damit bisher 4,978 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Zuwachs von 28 Prozent, wie die Wolfsburger mitteilten.

Deutliche Zuwächse erzielte der Konzern im Juni bei der Premiumtochter Audi (+15%). Autohersteller konzentrierten sich angesichts der Chip-Engpässe verstärkt auf Verkäufe von Fahrzeugen mit vergleichsweisen hohen Margen. Aber auch bei Seat zogen die Verkäufe mit 65 Prozent spürbar an. Die Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania erzielten im Juni ebenfalls ein deutliches Absatzplus von 42 und 65 Prozent.

Bis auf China erzielte der Volkswagen Konzern in allen Weltregionen deutliche Absatzzuwächse im Juni. Im Vorjahr hatten Restriktionen zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Verkäufe allerdings teils erheblich belastet. Im Gegensatz zu Europa und den USA zogen die Verkäufe in China im Vorjahr angesichts der früheren Öffnung der Wirtschaft früher an.

VW-Tochter Audi meldet Absatzrekord im ersten Halbjahr

Ungeachtet von Chipmangel und Pandemie hat Audi im ersten Halbjahr so viele Autos verkauft wie noch nie. Von Anfang Januar bis Ende Juni lieferte der Ingolstädter Hersteller 981 681 Autos aus, wie die Volkswagen -Tochter am Freitag mitteilte. Das ist laut Unternehmen der Bestwert für eine erste Jahreshälfte und im Jahresvergleich ein Zuwachs von 38,8 Prozent.

Die Abhängigkeit vom chinesischen Markt ist gross: In der Volksrepublik setzte Audi knapp 418 749 Fahrzeuge ab, 42 Prozent aller ausgelieferten Autos und erheblich mehr als in ganz Europa, wo 351 588 neue Audis an die Kundschaft gingen. Die VW-Aktie gewinnt via XETRA aktuell 1,59 Prozent auf 213,70 Euro.

WOLFSBURG / INGOLSTADT (Dow Jones / awp international)