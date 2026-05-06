Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’285 1.8%  SPI 18’819 1.8%  Dow 49’558 0.5%  DAX 24’901 2.1%  Euro 0.9164 0.1%  EStoxx50 6’007 2.3%  Gold 4’685 2.8%  Bitcoin 63’925 1.1%  Dollar 0.7795 -0.5%  Öl 103.2 -6.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Alcon43249246Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Corning-Aktie im Rausch: KI-Pakt mit NVIDIA befeurt Kurs
UniCredit-Aktie fester: Bundesregierung kritisiert Angebot für Commerzbank
VW-Aktie fester: Wolfsburger steigen zum grössten Aktionär bei Tesla-Konkurrent Rivian auf
Jungheinrich: CFO Heike Wulff geht - Aktie im Plus
Ausblick: Dropbox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
eToro entdecken

Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Elektro-Lieferwagen 06.05.2026 15:15:00

VW-Aktie fester: Wolfsburger steigen zum grössten Aktionär bei Tesla-Konkurrent Rivian auf

VW-Aktie fester: Wolfsburger steigen zum grössten Aktionär bei Tesla-Konkurrent Rivian auf

Volkswagen ist nun grösster Einzelaktionär des Tesla-Herausforderers Rivian.

Rivian Automotive
11.44 CHF -0.83%
Kaufen Verkaufen
Der deutsche Autobauer kommt laut einer Rivian-Mitteilung bei der US-Börsenaufsicht auf einen Anteil von 15,9 Prozent. Damit überholt Volkswagen den frühen Geldgeber Amazon, der nach jüngsten Angaben noch auf eine Beteiligung von knapp 13 Prozent kommt. Der weltgrösste Online-Händler kauft bei Rivian Elektro-Lieferwagen für die Zustellung.

Die wachsende Beteiligung von Volkswagen hängt mit einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem US-Elektroautobauer zusammen. Es soll unter anderem die Elektronik-Architektur von Rivian für Elektro-Modelle von VW weiterentwickeln. Volkswagen lässt sich die Zusammenarbeit bis zu 5,8 Milliarden Dollar kosten.

Ein zentraler Unterschied der bei Rivian entwickelten Architektur ist, dass sie nach Zonen im Fahrzeug statt nach Funktionen aufgebaut ist. Traditionell gibt es etwa separate Kontrolleinheiten für einzelne Aufgaben wie zum Beispiel die Temperatur-Steuerung. Im Rivian-Konzept werden die Funktionen hingegen gebündelt - so kann zum Beispiel ein Computer auf der Fahrerseite sowohl das Gaspedal als auch die Fensterheber steuern.

Die Lösung sorgt für weniger Komplexität und kürzere Kabelstränge - und drückt damit auch die Kosten. Auf Zonen-Architektur setzen auch der Elektroauto-Vorreiter Tesla und diverse chinesische Hersteller.

Rivian ist gerade dabei, ein etwas günstigeres SUV-Modell mit dem Namen R2 in den USA auf den Markt zu bringen, das die Verkäufe der Firma steigern soll. Mit seinen ersten beiden Fahrzeugen liegt Rivian bei den Verkäufen weit hinter dem Vorreiter Tesla.

VW warnt vor höheren Preisen wegen Iran-Krieg

Volkswagen warnt vor möglichen Preiserhöhungen wegen des Iran-Kriegs. "Ich gehe davon aus, dass die Effekte, die wir heute an den Tanksäulen sehen, zum Jahresende im verarbeitenden Gewerbe ankommen", sagte Beschaffungsvorstand Karsten Schnake dem Branchenblatt "Automobilwoche". Sollte der Konflikt länger andauern, könnten dies dann auch die Endkunden zu spüren bekommen.

"Gibt es bis Mitte des Jahres eine Lösung, können wir die Auswirkungen abfedern", sagte Schnake. "Zieht sich der Krieg noch länger hin, haben wir zu grosse Effekte und einen Kostensprung nach oben." Im Detail lasse sich das aber noch nicht abschätzen. Dafür sei das Thema zu komplex. VW werde sich bemühen, die Auswirkungen gering zu halten, "um unsere Kunden möglichst wenig zu belasten". Schnake: "Es reicht ja, wenn sie es jeden Tag an der Tanksäule erleben."

Die VW-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 4,36 Prozent auf 88,04 Euro.

/so/DP/zb/fjo/men

PALO ALTO/WOLFSBURG (awp international)

Weitere Links:

VW-Aktie fester: Gewinn knickt stärker ein als erwartet

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie

Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Rivian Automotive

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten