VW-Aktie fester: Gewinn knickt stärker ein als erwartet

Der Gewinn sackte sogar noch deutlicher ab als ohnehin von Analysten im Vorfeld befürchtet. Die operative Rendite für die Monate Januar bis März lag mit nur 3,3 Prozent nach 3,7 Prozent unter den Marktschätzungen von 3,7 Prozent. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

Der Umsatz sank in den drei Monaten um 2,5 Prozent auf rund 75,66 Milliarden Euro, wie die Volkswagen AG mitteilte. Das operative Ergebnis belief sich auf rund 2,46 Milliarden Euro, gegenüber 2,87 Milliarden im Vorjahresquartal. Nach Steuern verdiente VW mit 1,56 Milliarden gut 28 Prozent weniger als im Vorjahr. Als Belastungsfaktor nannte der DAX-Konzern unter anderem höhere US-Zölle.

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde bestätigt: Der Umsatz soll im besten Fall um 3 Prozent steigen, zumindest aber stabil bleiben. Die operative Marge sieht Volkswagen bei 4,0 bis 5,5 nach nur 2,8 Prozent im Vorjahr.

Bessere Marge bei Kernmarke und AUDI

Im Gegensatz zu Porsche und dem Truck-Geschäft hat Volkswagen im ersten Quartal bei der Kernmarke und AUDI Fortschritte erzielt. Bei leicht rückläufigen Umsätzen verbesserte VW das operative Ergebnis bei Core, zu der neben der Kernmarke auch Skoda oder Seat gehören, um 38 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge stieg auf 4,4 von 3,2 Prozent. "Positive Effekte aus optimierten Produktkosten und konsequentem Kostenmanagement überkompensierten Belastungen aus US-Zöllen und der ID.4-Abschreibung in den USA", so VW.

Bei der Markengruppe Progressive um AUDI sank der Umsatz um gut 8 Prozent etwas stärker, das operative Ergebnis kletterte dagegen um knapp ein Zehntel auf 588 Millionen Euro, die entsprechende Marge auf 4,2 von 3,5 Prozent. "Positiv wirkten die fortgesetzte Kostendisziplin, geringere Rückstellungen im Zusammenhang mit der CO2-Regulierung sowie rückläufige Aufwendungen für Restrukturierungsmassnahmen", heisst es zur Begründung für die bessere Entwicklung bei der Gruppe um AUDI.

Dagegen sackte die Rendite bei der Markengruppe Sport Luxury um Porsche auf 7,0 von 8,7 Prozent ab, bei Trucks sogar auf nur noch 0,4 von 6,2 Prozent. Neben einem niedrigeren Absatzvolumen sowie Währungs- und Zolleffekten haben bei Trucks insbesondere Aufwendungen wegen der Anpassung einzelner Projekte im Bereich der Elektromobilität, so VW.

Im XETRA-Handel bewegte sich die VW-Aktie schliesslich 0,87 Prozent höher bei 86,22 Euro.

DOW JONES