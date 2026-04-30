Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’136 0.8%  SPI 18’551 0.9%  Dow 49’696 1.7%  DAX 24’292 1.4%  Euro 0.9170 -0.7%  EStoxx50 5’882 1.1%  Gold 4’616 1.6%  Bitcoin 59’698 -0.4%  Dollar 0.7813 -1.2%  Öl 114.0 -6.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998NVIDIA994529Partners Group2460882Swiss Re12688156Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Alphabet A29798540
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Apple-Aktie vor Zahlen: Analyst setzt auf "taktische Long-Position"
Newron-Aktie springt hoch: Pause bei US-Studie zu Evenamide bei Schizophrenie
BASF-Aktie fester: Operatives Ergebnis über Markterwartungen - Prognose bestätigt
Santhera-Aktie rutscht ab: Ex-Idorsia-Chefin Srishti Gupta als Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen
VW-Aktie fester: Gewinn knickt stärker ein als erwartet
Suche...
eToro entdecken

Volkswagen Aktie 42805829 / US9286625010

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

China und Zölle belasten 30.04.2026 21:39:00

VW-Aktie fester: Gewinn knickt stärker ein als erwartet

VW-Aktie fester: Gewinn knickt stärker ein als erwartet

Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Quartal belastet von schwachen Geschäften in China und Zollkosten sowohl weniger umgesetzt als auch verdient.

Volkswagen
8.65 EUR 1.76%
Kaufen Verkaufen
Der Gewinn sackte sogar noch deutlicher ab als ohnehin von Analysten im Vorfeld befürchtet. Die operative Rendite für die Monate Januar bis März lag mit nur 3,3 Prozent nach 3,7 Prozent unter den Marktschätzungen von 3,7 Prozent. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

Der Umsatz sank in den drei Monaten um 2,5 Prozent auf rund 75,66 Milliarden Euro, wie die Volkswagen AG mitteilte. Das operative Ergebnis belief sich auf rund 2,46 Milliarden Euro, gegenüber 2,87 Milliarden im Vorjahresquartal. Nach Steuern verdiente VW mit 1,56 Milliarden gut 28 Prozent weniger als im Vorjahr. Als Belastungsfaktor nannte der DAX-Konzern unter anderem höhere US-Zölle.

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde bestätigt: Der Umsatz soll im besten Fall um 3 Prozent steigen, zumindest aber stabil bleiben. Die operative Marge sieht Volkswagen bei 4,0 bis 5,5 nach nur 2,8 Prozent im Vorjahr.

Bessere Marge bei Kernmarke und AUDI

Im Gegensatz zu Porsche und dem Truck-Geschäft hat Volkswagen im ersten Quartal bei der Kernmarke und AUDI Fortschritte erzielt. Bei leicht rückläufigen Umsätzen verbesserte VW das operative Ergebnis bei Core, zu der neben der Kernmarke auch Skoda oder Seat gehören, um 38 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge stieg auf 4,4 von 3,2 Prozent. "Positive Effekte aus optimierten Produktkosten und konsequentem Kostenmanagement überkompensierten Belastungen aus US-Zöllen und der ID.4-Abschreibung in den USA", so VW.

Bei der Markengruppe Progressive um AUDI sank der Umsatz um gut 8 Prozent etwas stärker, das operative Ergebnis kletterte dagegen um knapp ein Zehntel auf 588 Millionen Euro, die entsprechende Marge auf 4,2 von 3,5 Prozent. "Positiv wirkten die fortgesetzte Kostendisziplin, geringere Rückstellungen im Zusammenhang mit der CO2-Regulierung sowie rückläufige Aufwendungen für Restrukturierungsmassnahmen", heisst es zur Begründung für die bessere Entwicklung bei der Gruppe um AUDI.

Dagegen sackte die Rendite bei der Markengruppe Sport Luxury um Porsche auf 7,0 von 8,7 Prozent ab, bei Trucks sogar auf nur noch 0,4 von 6,2 Prozent. Neben einem niedrigeren Absatzvolumen sowie Währungs- und Zolleffekten haben bei Trucks insbesondere Aufwendungen wegen der Anpassung einzelner Projekte im Bereich der Elektromobilität, so VW.

Im XETRA-Handel bewegte sich die VW-Aktie schliesslich 0,87 Prozent höher bei 86,22 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

VW-Aktie gesucht: Dämpfer bei Chinas Automarkt befürchtet

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images