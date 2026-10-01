Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9336 -0.1%  EStoxx50 6’175 -1.5%  Gold 4’181 0.1%  Bitcoin 71’349 1.2%  Dollar 0.8294 -0.2%  Öl 101.5 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Alphabet-Aktie unter der Lupe: TPU-Chips könnten NVIDIA Konkurrenz machen
Partners Group strukturiert Fonds nach Rücknahmestopp neu - Aktie im Blick
Goldpreis: Hochspannung vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten
Twilio-Aktie vor Aufnahme in den S&P 500 - Aktie reagiert
TotalEnergies: Chance auf einen neuen Anlauf
Suche...

Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Sparprogramm 01.10.2026 14:27:36

VW-Aktie fällt: Chef Blume bringt längere Arbeitszeiten ins Gespräch

VW-Aktie fällt: Chef Blume bringt längere Arbeitszeiten ins Gespräch

VW-Chef Oliver Blume hat höhere Arbeitszeiten für die rund 130.000 Beschäftigten des Autobauers in Deutschland ins Gespräch gebracht.

Volkswagen
63.49 CHF -4.93%
Kaufen Verkaufen
Die Arbeitskosten in Deutschland liegen etwa doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern, in denen VW aktiv sei, sagte Blume dem Portal "The Pioneer", das das Gespräch in einem Podcast veröffentlicht hat. Da müsse man in der heutigen Wettbewerbssituation einige Themen hinterfragen.

Blume zufolge gibt es mehrere Ansatzpunkte, wie die Arbeitskosten gesenkt werden können: Neben einer höheren Jahresarbeitszeit - zum Beispiel durch weniger Urlaubstage - gehe es möglicherweise auch um eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit ohne Lohnausgleich. "Das gilt es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zu verhandeln", sagte der Manager.

Fast alle Tarifverträge gekündigt

Am Mittwoch hatte Volkswagen zehn Tarifverträge gekündigt - darunter auch den wichtigen Manteltarifvertrag. Dieser regelt unter anderem die Arbeitszeit und Urlaubstage. Aus Unternehmenssicht gebe es verschiedene Regelungen, die mit Blick auf den Kostendruck anzupassen seien. Mit der Kündigung öffne man den Raum für Verhandlungen. Die Arbeitnehmer kritisierten den Schritt scharf - und kündigten Widerstand an.

Vor rund einem Monat hatte der VW-Aufsichtsrat einem Plan zugestimmt, der umfangreiche Sparmassnahmen vorsieht - unter anderem auch Milliarden beim Personal. Der Vorstand will dazu auch Zehntausende Stellen abbauen.

Eine konkrete Forderung, wie viel länger VW-Beschäftigte pro Woche arbeiten sollen, gab es nach dpa-Informationen zuletzt aber noch nicht. Eine höhere Wochenarbeitszeit könnte Volkswagen zum Beispiel in Bereichen helfen, wo aktuell Mehrarbeit anfällt und der Autobauer zusätzliche Menschen einstellen muss. Mehr reguläre Stunden würden die Kosten unmittelbar senken. In Bereichen mit Personalüberhängen würde eine Verlängerung der Arbeitszeit hingegen keinen Sinn ergeben, hiess es aus Konzernkreisen.

Alte Grundsatzdebatte um Arbeitszeiten neu entfacht

Die 35-Stunden-Woche ist in der deutschen Autoindustrie bei tarifgebundenen Unternehmen Standard. Gesetzlich verpflichtend ist sie nicht. Mercedes-Benz hatte im Sommer eine grundsätzliche Diskussion über Arbeitszeiten entfacht. Aufsichtsratschef Martin Brudermüller regte in einem Interview mit dem "Handelsblatt" die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche an - für dasselbe Gehalt.

Nach Ansicht des Mercedes-Vorstands muss die Arbeitsstunde günstiger werden. "Der direkteste und in unseren Augen fairste Weg: Wir sollten in allen Bereichen für das gleiche Geld mehr arbeiten", hiess es Ende Juni in einem Schreiben des Vorstands an die Beschäftigten in Deutschland.

Auch der neue BMW -Chef Milan Nedeljkovi? und Unternehmer aus der Industrie hatten die 35-Stunden-Woche zuletzt infrage gestellt. Die IG Metall hat bereits deutlich gemacht, die Regelung nicht kampflos aufzugeben. Neben Protesten bei Mercedes forderte die Gewerkschaft bei einem Auto-Aktionstag mit rund 175.000 Teilnehmern zuletzt: "Finger weg von der 35-Stunden-Woche!".

Die VW-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 0,60 Prozent auf 70,04 Euro nach.

/jwe/DP/jha

WOLFSBURG/BERLIN (awp international)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 11.944 18.06.2027 160360941
Long 131.3838 19.03.2027 157053373
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.0546 16.28 157791334
Long 9.8048 9.85 157976418
Long 24.3303 3.54 155497953
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.972 11.60 160236813
Short 10.1064 4.22 160549239
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -2.53 154316991
Long 8 -7.57 158162926
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

VW-Aktie dreht ins Plus: Sparprogramm wird verschärft – was das für die Aktie bedeutet
VW-Aktie schwächer: Kündigung fast aller Tarifverträge eingeläutet
VW-Aktie unbeeindruckt: Milliardenpakt mit chinesischem Batteriepartner besiegelt

Bildquelle: Gl0ck / Shutterstock.com,FotograFFF / Shutterstock.com,iStock/vesilvio
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten