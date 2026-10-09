Volkswagen Aktie 42805829 / US9286625010
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09.10.2026 11:00:00
VW-Aktie dennoch freundlich: Volkswagen zahlt Geldbusse wegen Ad-hoc-Verstoss
Der VW-Konzern muss wegen eines Jahre zurückliegenden Verstosses gegen die Marktmissbrauchsverordnung eine Geldbusse von 1,2 Millionen Euro zahlen.
Insiderinformationen müssen börsennotierte Unternehmen unverzüglich als Ad-hoc Mitteilung veröffentlichen. Unter anderem soll so sichergestellt werden, dass Insider sich mit ihrem Wissen keine Vorteile am Markt verschaffen können.
Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,48 Prozent höher bei 66,92 Euro.
DJG/rio/cln
Dow Jones Newswires
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