VW-Aktie dennoch fester: Absatzrückgang wegen China-Schwäche

Wie VW mitteilte, sanken die weltweiten Verkäufe um 11,9 Prozent auf 616.200 Einheiten.

Allein in China ging der Absatz um gut 40 Prozent auf 203.100 Fahrzeuge zurück. Ein Sprecher verwies auf einen Verzerrungseffekt wegen des chinesischen Neujahrsfestes. Dieses lag im laufenden Jahr komplett im Januar, während der Grossteil der Ferien 2022 im Februar gelegen hatte. Aber auch die Corona-Massnahmen hätten erhebliche Auswirkungen auf den chinesischen Markt gehabt.

In allen anderen Regionen bis auf Zentral- und Osteuropa verzeichnete VW höhere Absätze. In Westeuropa stiegen sie um ein Fünftel auf 231.400 Einheiten. In Nordamerika legten sie um 15,5 Prozent auf 67.000 Fahrzeuge zu.

Die Marke Volkswagen-Pkw verbuchte weltweit einen Absatzrückgang um knapp 20 Prozent, Audi wies ein Minus von 15,5 Prozent aus. Die Lkw-Tochter Traton verkaufte im Januar 12,7 Prozent mehr.

Die VW-Vorzugsaktien steigen im XETRA-Handel zeitweise um 0,35 Prozent auf 131,44 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)