VVT Med: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

VVT Med hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei VVT Med ein EPS von -0.030 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch