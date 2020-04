VVDN Technologies annonce un IP fronthaul O-RAN pour les deux options de fractionnement : unité de distribution et unité distante 7-2x

GURUGRAM, Inde, 13 avril 2020 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies annonce sa solution fronthaul reposant sur l'option de fractionnement fonctionnel O-RAN 7-2x entre la gNB-DU(station de base-unité de distribution) et la gNB-RU (station de base-unité distante). L'IP peut prendre en charge plusieurs interfaces fronthaul et chaque fronthaul peut transporter jusqu'à huit couches d'échantillons IQ non comprimés, chacune avec une bande passante de 100 MHz et un SCS de 30 kHz sur une interface de 25 G, avec un accent mis sur les points suivants :

Solution IP eCPRI pour le transport O-RAN

support du bloc IP IEEE 1588 PTP pour la synchronisation

Interconnexion intelligente pour la classification des paquets et la qualité de service

Prise en charge de multiples compressions/décompressions comme la compression par bloc en virgule flottante (BFP) et la compression de modulation

Architecture modulable

M. Joseph George, lePrésident adjoint de l'unité commerciale (5G/ Centre de donnée), a déclaré : « Nous allons potentiellement grandir dans l'espace 5G, aussi nous essayons de rendre le processus fluide en relevant les divers défis grâce à notre expertise en matière d'ingénierie. » Interrogé sur le défi que cette solution permettra de relever, il a ajouté : « Le réseau d'accès radioélectrique ouvert (O-RAN) fournira des interfaces fronthaul réellement ouvertes, où l'interopérabilité de l'unité radio distante-unité de distribution (DU-RRU) multifournisseurs pourra être réalisée avec un débit élevé et une très faible latence. »

VVDN adopte une approche résolue dans le monde de la 5G grâce à son expertise de bout en bout en termes logiciel et matériel. L'IP Fronthaul O-RAN dans l'option de fractionnement 7-2x contribuera à la simplicité de l'interface, à l'évolutivité de la bande passante de transport, à l'interopérabilité, à la réduction de la complexité de l'unité distante et à la symétrie des fonctions. En outre, le transfert de la fonction PHY vers la gNB-DU contribuera à réduire la complexité et le coût des unités distantes, permettant ainsi une modification minimale du côté de la gNB-RU en raison de la modification des spécifications du 3GPP. Cela contribuera également à limiter les composants électroniques requis sur le site de l'antenne, réduisant ainsi le coût car les composants de refroidissement ne seront pas nécessaires sur le site de l'antenne et les secteurs suivants bénéficieront de la solution.

Fournisseurs de DU-RRU

Fournisseur d'accès à Internet

Télécom 5G

