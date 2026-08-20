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20.08.2026 06:37:00
VVC Exploration vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
VVC Exploration hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäussert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 100 Prozent auf 0.0 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.010 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0.010 CAD je Aktie gewesen.
VVC Exploration hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 0.12 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 0.10 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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