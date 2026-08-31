VVC Exploration: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

VVC Exploration hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

VVC Exploration hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.0 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 50.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch