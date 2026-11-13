Vvardis taucht zum Start an der US-Börse unter Ausgabepreis

(Kurs nach Start des Handels ergänzt)

Zug (awp) - Der Börsengang des Zuger Dentalunternehmens Vvardis der Schwestern Haley und Goly Abivardi ist an der New Yorker Börse deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Aktien kamen am Freitag erst rund drei Stunden nach Handelsbeginn auf einen ersten Kurs von 14 US-Dollar.

Damit lagen sie deutlich unter dem Ausgabepreis von 18 Dollar. Im weiteren Handelsverlauf erholten sie sich auf zuletzt 15,29 Dollar. Die Aktien werden an der NYSE unter dem Kürzel VVVV gehandelt.

Bereits bei der Festlegung des Ausgabepreises hatte Vvardis Abstriche machen müssen. Statt der ursprünglich angestrebten Preisspanne von 21 bis 24 Dollar wurden die Aktien zu 18 Dollar platziert.

Zum zuletzt beobachteten Kurs ergibt sich rechnerisch eine Bewertung von rund 2,78 Milliarden Dollar. Die ursprünglich von den beiden Schwestern angestrebte Börsenbewertung lag bei bis zu 4,37 Milliarden Dollar.

Insgesamt wurden rund 9,72 Millionen Aktien ausgegeben. Damit nahm Vvardis beim Börsengang rund 175 Millionen Dollar ein. Den Konsortialbanken wurde zudem eine Mehrzuteilungsoption für weitere rund 1,46 Millionen Aktien eingeräumt.

Vvardis wurde 2020 gegründet und ist auf die Behandlung von Karies ohne Bohren spezialisiert. Das Unternehmen schreibt trotz eines starken Wachstums weiterhin hohe Verluste. Im ersten Halbjahr 2026 resultierte ein Fehlbetrag von 27,8 Millionen Dollar. Gleichzeitig flossen im operativen Geschäft 16,3 Millionen Dollar ab.

Der Börsengang soll dem Unternehmen nun frisches Kapital für die weitere Expansion verschaffen. Die Gründerinnen wollen auch nach dem Börsengang die Kontrolle behalten.

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