VV Food Beverage: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

VV Food Beverage präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.03 CNY. Im Vorjahresquartal hatte VV Food Beverage ebenfalls ein EPS von 0.030 CNY je Aktie vermeldet.

VV Food Beverage hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 717.1 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 668.4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch