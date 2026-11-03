VV Food Beverage: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

VV Food Beverage stellte am 31.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.07 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 913.1 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte VV Food Beverage einen Umsatz von 866.8 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch