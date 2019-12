Vulcan Value Partners undertecknar principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI)

BIRMINGHAM, Alabama, 5 dec.2019 /PRNewswire/ – Vulcan Value Partners är glada över att kunna tillkännage att företaget nu har undertecknat de av Förenta nationerna stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (FN PRI). FN PRI erkänns allmänt som ett ledande globalt nätverk för investerare som vill integrera miljöhänsyn, sociala hänsyn och företagsstyrningshänsyn (ESG) i sin investeringspraxis och sina ägarskapspolicyer.

"Vi investerar på lång sikt, och därför är vi förstås inriktade på materiella ESG-faktorer och ansvarsfull förvaltning av våra investeringar", sade Adam McClain, ordförande för Vulcan Value Partners. "Att vi har undertecknat FN PRI visar än en gång hur fast beslutna vi är att hålla oss till vår disciplin och våra kunder. Vi förvaltar investeringar, och därför har vi skyldighet att beakta alla faktorer som skulle kunna påverka värdestabiliteten för de företag vi kan investera i."

Enligt aktieanalytikern McGavock Dunbar "är kärnan i vår investeringsprocess att identifiera företag med stabila inneboende värden. Eftersom Vulcans forskningsteam betraktar ESG-frågor som potentiella riskkällor för företagets hållbara vinster, har vi granskat dessa faktorer explicit under investeringsprocessen. Vi har länge betraktat faktorer som företagsstyrning, men nu formaliserar vi vår metod för att inkludera alla viktiga ESG-faktorer och ägna mer resurser åt att kunna redogöra för dess risker. Vi har lagt till en intern ESG-specialist för att lyckas med detta. Att införa principerna i FN PRI stämmer överens med vårt primära fokus, som är att minimera riskerna och maximera avkastningen för våra kunder."

Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)

De av Förenta nationerna stödda principerna för ansvarsfulla investeringar är ett internationellt nätverk med investerare som samarbetar för att realisera sex principer för ansvarsfulla investeringar. Dess mål är att förstå följderna av miljöhänsyn, sociala hänsyn och företagsstyrningshänsyn (ESG) för investerare och hjälpa alla som har undertecknat att införliva dessa hänsyn när de fattar beslut om investeringar och i sin ägarskapspraxis. De undertecknande bidrar till att utveckla ett mer hållbart globalt finanssystem genom att implementera principerna. www.unpri.org.

Om Vulcan Value Partners

Vulcan Value Partners startades av C.T. Fitzpatrick 2007 och har sitt säte i Birmingham i Alabama. Den 30 november 30 2019 hanterade bolaget omkring 14,6 miljarder dollar i intäkter för ett antal kunder, däribland gåvofonder, stiftelser, pensionsplaner och förvaltningsbolag samt ett flertal blandfonder. Bolaget är ett forskningsfokuserat investmentbolag som hanterar investeringsstrategier med företag med stort respektive litet kapitaliseringsvärde. Alla Vulcan Value Partners strategier hanteras med samma investeringsfilosofi. Vi vill köpa företag med hög kvalitet som handlas till mindre än det inneboende värdet. Vulcan Value Partners är en investeringsrådgivare som är registrerad hos Securities and Exchange Commission enligt Investment Advisor Act från 1940.

Redovisning

Med strategin Large Cap investerar vi i företag med stora marknadskapitaliseringar, medan vi med strategin Small Cap investerar i företag med mindre marknadskapitaliseringar. För bägge strategierna väljer vi att gå in med högst 5 %, så att våra kunder teoretiskt sett skulle äga andelar av 20 namn i en mängd branscher. Det är mycket ovanligt att tillräckligt många företag är nedvärderade så mycket så att det räcker för denna koncentrationsnivå, så koncentrationen varierar med förhållandet mellan pris och värde. Med strategierna Focus och Focus Plus investerar vi i företag med större marknadskapitaliseringar. Dessa strategier är mycket koncentrerade portföljer och brukar innehålla mellan sju och fjorton namn.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat, och vi kanske inte kommer upp till vårt avkastningsmål. Anta inte att rekommendationer som vi ger i framtiden kommer att vara lönsamma eller likvärdiga med tidigare resultat av strategierna ovan. Det kan finnas marknadsvillkor eller ekonomiska villkor som påverkar vårt resultat eller resultatet för våra relevanta riktmärken. Vulcan köper koncentrerade andelar till våra portföljer. I våra modellportföljer är snittet 5 %, vilket kan göra vårt resultat mer lättrörligt än våra riktmärkesindex, och vårt resultat kan därför skilja sig från index i positiv eller negativ riktning. Vårt fokus är på långsiktig kapitalvärdestegring, så våra kunder bör ha en minst fem år lång horisont när de investerar i Vulcan.

