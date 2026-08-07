Vulcabras - Azaleia veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Vulcabras - Azaleia hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.46 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 1.23 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.18 Prozent auf 994.8 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 894.8 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch