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24.03.2026 13:25:41
Vujcic: EZB kennt Handlungsbedarf bald - Agentur
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Boris Vujcic bald wissen, ob sie wegen des Iran-Kriegs und des damit einhergehenden Ölpreisanstiegs den Leitzins anheben muss. "Vorerst würde ich sagen, dass es zu früh ist, das zu sagen, aber wir werden bald wissen, ob wir handeln müssen oder nicht", sagte er der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die nächste Zinsentscheidung steht am 30. April an. Am 7. und 8. April geht der EZB-Rat auf Einladung der Banque de France in Klausur.
Vujcic, derzeit Chef der kroatischen Zentralbank und demnächst EZB-Vizepräsident, sieht zwei Optionen für den Fall, dass die EZB höhere Leitzinsen für notwendig hält: Früh beginnen und aufeinanderfolgende kleine Erhöhungen vornehmen, oder etwas später beginnen und in grösseren Schritten erhöhen. "Es ist besser, mit einem kleineren Schritt zu beginnen und dann zu verfolgen, was vor sich geht", sagte er.
"Ich glaube nicht, dass ein oder zwei Zinserhöhungen der Wirtschaft viel Schaden zufügen würden", fügte er hinzu. "Aber man muss sich fragen, ob sie nötig sind oder nicht, denn einige würden auch argumentieren, dass ein oder zwei Zinssenkungen der Wirtschaft nicht allzu viel nützen würden."
Das lettische EZB-Ratsmitglied Martins Kazaks sagte: "Wenn wir sehen, dass wirklich das Risiko besteht, dass sich die Inflation von Energie auf andere Segmente verlagert", dann "werden wir natürlich nicht zögern und die Zinsen erhöhen". "Können wir das schon für April schlussfolgern? Wir werden sehen. Der April ist sehr nah", sagte er der Website Delfi.
Das österreichische Ratsmitglied Martin Kocher sagte laut Bloomberg-Bericht: "Es ist wichtig, dass wir die Zweitrundeneffekte sehr genau im Auge behalten." "Das betrifft den längerfristigen Inflationstrend. Unser Ziel ist es, mittelfristig eine Inflation von 2 Prozent zu erreichen."
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/sha
(END) Dow Jones Newswires
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