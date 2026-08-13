VTM: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

VTM hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.19 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.460 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36.70 Prozent auf 984.0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 719.9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch