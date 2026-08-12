VT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

VT gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17.66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11.22 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19.11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 107.96 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 90.64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch