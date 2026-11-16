VT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

VT hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 20.98 JPY, nach 19.38 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 105.60 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VT 93.48 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch