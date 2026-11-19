VSee Health hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3.88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 62.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch