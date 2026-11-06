VSE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

VSE hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.190 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VSE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 91.23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 541.0 Millionen USD im Vergleich zu 282.9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch