VSE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

VSE liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat VSE die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.160 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 449.1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 65.04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte VSE einen Umsatz von 272.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch