VSBLTY Groupe Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

VSBLTY Groupe Technologies stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 0.1 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 92.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch