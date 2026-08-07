Vroom stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vroom lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 89.83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41.6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 21.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch