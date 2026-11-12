Vroom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vroom hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Vroom hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2.01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5.150 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 30.0 Millionen USD gegenüber -2.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch