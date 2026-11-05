VRL Logistics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

VRL Logistics hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 5.89 INR. Im letzten Jahr hatte VRL Logistics einen Gewinn von 2.85 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat VRL Logistics mit einem Umsatz von insgesamt 9.62 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.97 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 20.70 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch