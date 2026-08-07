VRL Logistics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

VRL Logistics hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4.60 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2.86 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 8.79 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.44 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch