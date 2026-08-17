Vrancart gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vrancart hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vrancart in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 100.9 Millionen RON im Vergleich zu 100.9 Millionen RON im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch