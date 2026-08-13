Vraj Iron and Steel öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vraj Iron and Steel lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 3.49 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vraj Iron and Steel noch ein Gewinn pro Aktie von 2.30 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40.14 Prozent auf 1.94 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.38 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch