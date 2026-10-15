VRAIN Solution,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

VRAIN Solution,Inc Registered lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

VRAIN Solution,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28.03 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 20.81 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat VRAIN Solution,Inc Registered im vergangenen Quartal 1.24 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45.07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VRAIN Solution,Inc Registered 852.0 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch