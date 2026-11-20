VPR Brands LP Partnership Units liess sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat VPR Brands LP Partnership Units die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32.10 Prozent zurück. Hier wurden 0.6 Millionen USD gegenüber 0.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch