VPC Impact Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

VPC Impact Acquisition A hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VPC Impact Acquisition A -1.150 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 149.2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 62.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 402.2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch