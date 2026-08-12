VPC Impact Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

VPC Impact Acquisition A hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 1.94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2.160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 70.56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 170.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 577.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch