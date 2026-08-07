VPC Impact Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

VPC Impact Acquisition A hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.620 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat VPC Impact Acquisition A 170.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29.63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 131.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch