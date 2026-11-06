VPC Impact Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

VPC Impact Acquisition A hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VPC Impact Acquisition A ein EPS von 6.34 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat VPC Impact Acquisition A 197.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 150.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch