VP Bank und chinesische Hywin Wealth Management vereinbaren Kooperation

Vaduz (awp) - Die liechtensteinische VP Bank will wohlhabende Chinesen als Kunden gewinnen. Die Bank mit Hauptsitz in Vaduz und die chinesische Hywin Wealth Management wollen in Hongkong eine gemeinsame Kollaborationsplattform aufbauen. Für die strategische Zusammenarbeit sei eine Absichtserklärung unterzeichnet worden, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Ziel sei es, wohlhabendenden Chinesen Vermögensverwaltungslösungen innerhalb und ausserhalb von China anzubieten, hiess es weiter. Die beiden Unternehmen würden mit der Kooperation ihre jeweiligen Stärken kombinieren und damit ein "ganzheitliches, globales" Angebot schaffen für das schnell wachsende Segment chinesischer sogenannter (Ultra) High Net Worth Individuals.

Hywin Wealth gehört den Angaben zufolge zu den führenden chinesischen Vermögensverwaltern und betreibt 148 Niederlassungen in 72 Städten. Die über 2'000 Mitarbeitenden würden mehr als 50'000 Kunden betreuen. Das Unternehmen ist ausserdem in Hongkong und Grossbritannien aktiv.

yr/ys