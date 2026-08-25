VP Bank Aktie 31548726 / LI0315487269
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25.08.2026 07:25:04
VP Bank steigert Gewinn, Neugeldzufluss verliert an Tempo
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
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