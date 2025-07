VP Bank ernennt Roland Kläy zum neuen Chief Financial Officer

Vadzu (awp) - Bei der VP Bank übernimmt Roland Kläy zum 1. Oktober die Position des Chief Financial Officer. Gleichzeitig wird er auch Mitglied der Gruppenleitung der Bank.

Kläy war zuletzt als Chief Financial & Risk Officer bei der Radicant Bank tätig. Diese hatte am gestrigen Donnerstag seinen Abgang per Ende September bekannt gemacht. Zuvor hatte Kläy bei der Aargauischen Kantonalbank und beim Wirtschaftsprüfer Ernst & Young gearbeitet, schreibt die VP Bank am Freitag in einer Mitteilung.

Kläy übernimmt das Amt des Finanzchefs von Philippe Wüst, der seit dem Abgang von Roger Barmettler Ende 2024 als CFO ad interim amtete. Die Ernennung und geplante Funktionsübernahme per 1. Oktober 2025 erfolge vorbehältlich der Zustimmung der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, so die Mitteilung der VP Bank weiter.

