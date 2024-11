VP Bank-Aktie: Urs Monstein wird neuer CEO

In einer umfassenden Prüfung von internen und externen Kandidaten habe sich der Verwaltungsrat für ihn entschieden, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Urs Monstein, der Jahrgang 1962 hat, ist seit dem letzten Mai Interims-Chef, nachdem der damalige Chef Pauls Arni das Unternehmen Knall auf Fall verlassen hatte. Monstein war zuvor seit 2018 bei der VP Bank als Chief Operating Officer tätig und bringt laut dem Communiqué langjährige Erfahrung und Expertise aus der Finanzbranche mit - unter anderem bei Julius Bär.

Monstein verstehe die Prioritäten der VP Bank, lässt sich Verwaltungsratspräsident Stephan Zimmermann zitieren. Das werde es der Bank erlauben, die notwendigen Massnahmen für Kosteneffizienz und Wachstum konsequent weiter umzusetzen. Er habe in den letzten Monaten auch bereits wichtige Weichen gestellt.

Zwei Abgänge

Zeitgleich gibt das Unternehmen weitere Veränderungen in der Chefetage bekannt. So verlassen per Ende 2024 Finanzchef Roger Barmettler und Mara Harvey, Europachefin und CEO VP Bank (Schwiz) AG, das Unternehmen. Barmettler strebe eine neue berufliche Aufgabe ausserhalb der VP Bank an, Harvey gehe aus persönlichen Gründen.

Das Group Executive Management soll laut den Angaben neu aus den frontorientierten Einheiten Region Liechtenstein, International Locations, Products, Services & Investments sowie Strategic Transformation bestehen. Ergänzt würden die Fronteinheiten durch die Einheiten Chief Financial Officer und Chief Risk Officer.

Interimistisch werde CEO Monstein die Einheit International Locations führen und Philippe Wüst interimistisch die Position des CFO übernehmen, so die Mitteilung. Die neue Einheit Strategic Transformation werde von Rolf Steiner geführt. Und Felix Brill werde als Leiter der Einheit Products, Services & Investments neu zum Mitglied des Group Executive Managements ernannt. Die VP Bank-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,10 Prozent höher bei 73,40 Franken.

