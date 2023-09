VP Bank-Aktie höher: VP Bank-VRP Thomas Meier stellt sich nicht zur Wiederwahl

VP Bank -VRP Thomas Meier wird sich an der nächsten Generalversammlung nicht zur Wiederwahl stellen.

Die frühzeitige Bekanntgabe soll die Suche nach einer qualifizierten Nachfolge sowie eine reibungslose Stabsübergabe ermöglichen, schreibt die Bank am Freitag. Meier wurde 2018 in das Gremium und 2020 zum Präsidenten gewählt. Die nächste Generalsversammlung mit der Verabschiedung von Meier findet am 26. April 2024 statt.

An der SIX notiert die VP Bank-Aktie am Freitag zeitweise 0,46 Prozent im Plus bei 87,80 Schweizer Franken.

dm/hr

Vaduz (awp)