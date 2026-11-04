Voyager Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Voyager Technologies hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Voyager Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.270 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 124.10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 88.7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch