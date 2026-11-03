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03.11.2026 03:19:06
Voyager Technologies, Inc. Q3 Loss Increases
(RTTNews) - Voyager Technologies, Inc. (VOYG) announced Loss for its third quarter of -$55.68 million
The company's earnings totaled -$55.68 million, or -$0.91 per share. This compares with -$16.27 million, or -$0.28 per share, last year.
Excluding items, Voyager Technologies, Inc. reported adjusted earnings of -$52.83 million or -$0.87 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 124.1% to $88.72 million from $39.59 million last year.
Voyager Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$55.68 Mln. vs. -$16.27 Mln. last year. -EPS: -$0.91 vs. -$0.28 last year. -Revenue: $88.72 Mln vs. $39.59 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 285 M To $ 305 M
Revenue increases 124% year-over-year and 68% sequentially
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Voyager Technologies Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.