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05.08.2026 06:37:00
Voyager Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Voyager Technologies präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Voyager Technologies -0.620 USD je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Voyager Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 45.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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