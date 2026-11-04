Voya Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Voya Financial gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 2.09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Voya Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 1.80 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14.57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.82 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2.13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch