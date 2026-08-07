Voya Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Voya Financial hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Voya Financial 1.66 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Voya Financial im vergangenen Quartal 1.83 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7.47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Voya Financial 1.98 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch