Voxel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3.44 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.63 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 143.0 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 155.5 Millionen PLN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch