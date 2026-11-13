Vox Royalty: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Vox Royalty hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Vox Royalty hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 53.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch