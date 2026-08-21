Vow ASA Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vow ASA Registered lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.02 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.220 NOK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 252.9 Millionen NOK – das entspricht einem Zuwachs von 11.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 227.6 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch