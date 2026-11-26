Votum hat am 24.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.33 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.51 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.15 Prozent auf 111.9 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 101.6 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch