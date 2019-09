VOTI Detection annonce des résultats records pour le troisième trimestre de l'exercice 2019

La pénétration de nouveaux créneaux donne lieu à un essor et un flux des commandes vigoureux

Produits d'exploitation de 7,8 M$ pour le troisième trimestre de 2019, en hausse de 57 % par rapport aux produits d'exploitation de 5,0 M$ pour le troisième trimestre de 2018

Atteinte d'une marge brute record de 40 % pour le trimestre

BAIIA ajusté positif pour un deuxième trimestre de suite

Déploiement de 218 unités au cours du trimestre, portant à un nombre record de 564 machines le cumul des livraisons pour l'exercice

Accroissement de la présence au sein de la clientèle et des régions existantes, avec un essor vigoureux des commandes au sein des créneaux maritime et du divertissement et des événements

Les principaux gains de clients au cours du trimestre ont compris des nouvelles commandes de la part du Madison Square Garden et du US Bank Stadium ainsi que des commandes initiales de la part de Ports America et de True North Sports and Entertainment

et du US Bank Stadium ainsi que des commandes initiales de la part de Ports America et de True North Sports and Entertainment Obtention de la certification du Service technique de l'Aviation civile (« STAC ») pour ses appareils de balayage de modèle XR3D-60, XR3D-7 et XR3D-100

La société demeure sur la bonne voie pour atteindre les indications fournies concernant une hausse de 25 % des produits d'exploitation par rapport à l'exercice précédent

MONTRÉAL, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - VOTI Detection Inc. (« VOTI » ou la « société ») (TSXV: VOTI), une société de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 juillet 2019.

« Je suis extrêmement heureux de la performance record que nous avons enregistrée pour le troisième trimestre et de la façon dont notre premier exercice complet à titre de société ouverte se déroule. Nos créneaux traditionnels affichent une solide croissance des ventes, car nous continuons de remporter d'importantes nouvelles commandes, a expliqué Rory Olson, président et chef de la direction de VOTI Detection. Comme nous l'avons communiqué au marché, nous commençons à voir l'incidence positive de l'accroissement du service après-vente et des garanties prolongées tant sur notre marge brute que sur notre bénéfice net. Le facteur le plus encourageant est cependant l'essor vigoureux et l'important potentiel de croissance qu'affichent certains des nouveaux créneaux que nous avons récemment pénétrés. Mentionnons tout particulièrement le créneau maritime, dans lequel nous avons effectué au cours du trimestre des livraisons dans le cadre d'une commande initiale de Ports America, le plus important opérateur de terminaux des États-Unis. »

« Nous continuons d'observer une forte dynamique également au sein du créneau du divertissement et des événements, a ajouté M. Olson. Au cours du trimestre, nous avons reçu des commandes complémentaires de la part du Madison Square Garden et du US Bank Stadium, et nous avons fait des percées importantes auprès de franchises des principales ligues de sport professionnel de l'Amérique du Nord. Nous avons également reçu une commande de la part de True North Sports and Entertainment visant des appareils de balayage qui seront installés au centre Bell MTS, domicile des Jets de Winnipeg. True North Sports est notre premier client dans l'espace événementiel au Canada. Compte tenu de notre solide performance pour l'exercice à ce jour, nous continuons de prévoir une croissance de 25 % des produits d'exploitation pour l'exercice 2019 par rapport à l'exercice 2018, car nous bénéficierons des initiatives stratégiques clés que nous avons mises en place au cours des quelques derniers exercices. »

Faits saillants financiers

(Non audités; tous les montants sont en dollars canadiens)















Période close le 31 juillet













T3 2019 T3 2018 Variation Cumul

2019 Cumul

2018 Variation Produits d'exploitation 7 818 328 4 974 879 2 843 449 23 116 894 17 538 476 5 578 418 Bénéfice brut 3 118 326 1 556 709 1 561 617 8 407 032 6 264 029 2 143 003 % de marge brute* 40 % 31 % 9,0 % 36 % 36 % 0,7 % Bénéfice net (perte nette) -1 216 282 -1 062 031 -154 251 -2 980 153 -263 864 -2 716 289 Bénéfice net (perte nette) ajusté* -103 056 -597 611 494 555 -778 623 588 454 -1 367 077 BAIIA ajusté* 377 422 -497 055 874 477 -109 165 870 438 -979 603 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 660 282 -2 529 441 3 189 723 -2 481 161 -2 226 180 -254 981

Produits d'exploitation

Les produits d'exploitation se sont chiffrés à 7,8 M$ pour le troisième trimestre de l'exercice 2019, contre 5,0 M$ pour le troisième trimestre de l'exercice 2018, une augmentation de 57 %. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2019, les produits d'exploitation ont atteint 23,1 M$, en hausse de 32 % par rapport aux produits de 17,5 M$ enregistrés pour les neuf premiers mois de l'exercice 2018. Au cours du trimestre, VOTI a ajouté 218 unités à son ensemble d'unités déployées à l'échelle mondiale, ce qui porte à 564 le nombre total d'unités déployées pendant l'exercice 2019. Les livraisons du troisième trimestre ont été effectuées à une vaste gamme de clients existants et de nouveaux clients largement répartis sur le plan géographique.

Bénéfice brut*

Le bénéfice brut a augmenté, passant de 1,6 M$, ou 31 % des produits d'exploitation, pour le troisième trimestre de l'exercice 2018 à 3,1 M$, ou 40 % des produits d'exploitation, pour le troisième trimestre de l'exercice 2019. L'augmentation de la marge brute est principalement attribuable aux avantages découlant des ventes de produits à marge plus élevée, à une hausse du service après-vente et à l'incidence des garanties prolongées sur les résultats de la société. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2019, le bénéfice brut se chiffre à 8,4 M$, ou 36 % de produits d'exploitation, contre 6,3 M$, ou 36 % des produits d'exploitation, pour les neuf premiers mois de l'exercice 2018.

BAIIA ajusté*

Le BAIIA ajusté pour le troisième trimestre de l'exercice 2019 s'est amélioré pour atteindre 377 422 $, comparativement à (497 055 $) pour la période correspondante de l'exercice 2018. Cette augmentation de 874 477 $ résulte d'une hausse du bénéfice brut attribuable à un accroissement du nombre d'unité vendues, aux avantages découlant des ventes de produits à marge plus élevée et à l'incidence positive des garanties prolongées, partiellement contrebalancée par les coûts accrus associés au statut de société ouverte et la hausse des coûts engagés pour soutenir la croissance de la société. Le BAIIA ajusté pour les neuf premiers mois de l'exercice 2019 a diminué pour se chiffrer à (109 165 $), contre 870 438 $ pour la période correspondante de l'exercice 2018. Cette diminution est principalement due à la hausse des frais généraux et d'administration et des frais de vente et de distribution engagés au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2019 pour soutenir la croissance de la société ainsi qu'aux coûts associés au statut de société ouverte.

Perte nette

La perte nette pour le troisième trimestre de l'exercice 2019 a augmenté pour se chiffrer à 1,2 M$, comparativement à 1,1 M$ pour la période correspondante de l'exercice 2018. Cette hausse est principalement liée à la perte latente sur la réévaluation des bons de souscription, à l'augmentation des charges financières nettes, à l'accroissement de la charge hors trésorerie liée aux paiements fondés sur des actions, aux coûts accrus associés au statut de société ouverte et à la hausse des coûts engagés pour soutenir la croissance de la société, partiellement compensés par l'augmentation du bénéfice brut. La perte nette s'est élevée à 3,0 M$ pour les neuf premiers mois de l'exercice 2019, en hausse comparativement à la perte nette de 263 864 $ pour la période correspondante de l'exercice 2018. Cet accroissement de la perte nette s'explique principalement par l'augmentation de la charge hors trésorerie liée aux paiements fondés sur des actions, les charges liées à l'acquisition inversée de Steamsand, les coûts accrus associés au statut de société ouverte et les charges requises pour soutenir la croissance de la société. Ces éléments ont été partiellement compensés par l'augmentation du bénéfice brut et un profit sur la réévaluation des bons de souscription.

Flux de trésorerie

Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2019, les flux de trésorerie nets affectés aux activités d'exploitation ont augmenté de 254 981 $ comparativement à la période correspondante de l'exercice 2018. Cette hausse résulte principalement de la variation du fonds de roulement et de la hausse des coûts engagés pour soutenir la croissance de la société, partiellement compensés par la hausse du bénéfice brut et l'accroissement des produits différés relatifs à la vente de garanties prolongées. Pour le troisième trimestre de l'exercice 2019, les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation ont augmenté de 3,2 M $ comparativement à la période correspondante de l'exercice 2018. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse du BAIIA ajusté et la variation du fonds de roulement.

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2019 :

Date et heure : Le 13 septembre 2019, à 9 h (HE).

Numéro à composer : (+1) 888 390 0546, (+1) 416 764 8688 ou (+1) 514 225 6995

Une version archivée de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au vendredi 20 septembre 2019.

Numéro à composer pour la version archivée : (+1) 888 390 0541

Code d'accès pour la version archivée : 078605#

Pour accéder à la webdiffusion, veuillez cliquer sur le lien suivant :

https://event.on24.com/wcc/r/2082894/18B37C4833C9BAFF22EED7870FC46290

Le code de la conférence est 87078605.

Vous pouvez consulter la version intégrale du rapport de gestion de VOTI Detection Inc. pour le troisième trimestre de l'exercice 2019 et de ses états financiers consolidés intermédiaires résumés pour le trimestre clos le 31 juillet 2019 à l'adresse www.sedar.com.

*Mesures financières non conformes aux IFRS

Certaines mesures financières et non financières comprises dans le présent communiqué n'ont pas de définition standardisée selon les IFRS et, de ce fait, pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La société inclut ces mesures car elle estime qu'elles constituent pour certains investisseurs des mesures utiles pour évaluer la performance financière. Pour obtenir une description plus complète de ces mesures et un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS et des résultats financiers de VOTI, veuillez consulter le rapport de gestion de VOTI pour le trimestre clos le 31 juillet 2019.

Les définitions des mesures non conformes aux IFRS adoptées par VOTI sont les suivantes :

Le % de marge brute s'entend du bénéfice brut divisé par les produits d'exploitation.

Le BAIIA ajusté s'entend du bénéfice net ou de la perte nette avant charges financières, dotation aux amortissements, charge d'impôts et charge de rémunération fondée sur des actions ainsi qu'avant les éléments qui, de l'avis de la direction, ne découlent pas nécessairement des activités quotidiennes normales de la société et pourraient fausser l'analyse des tendances de la performance de l'entreprise.

La perte nette ajustée s'entend de la perte nette ajustée pour tenir compte de la charge de rémunération fondée sur des actions et des éléments qui, de l'avis de la direction, ne découlent pas nécessairement des activités quotidiennes normales de la société et pourraient fausser l'analyse des tendances de la performance de l'entreprise.

À propos de VOTI Detection

VOTI Detection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est inscrite à la Bourse de croissance TSX, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs :

Le présent communiqué comprend des informations prospectives, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, au sujet de VOTI Detection et de ses activités. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées au moyen de l'utilisation de mots tels que « planifie », « est attendu », « s'attend à », « prévu », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variations (y compris des variations négatives) de tels mots et expressions, ou indiquer que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient » être prises, survenir ou être atteints, « seraient » prises, « surviendraient » ou « seraient » atteints, ou encore « seront » prises, « surviendront » ou « seront » atteints. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de VOTI Detection, reposent sur des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes. Bien que la direction de VOTI Detection estime que les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés sont raisonnables, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Les événements et circonstances prospectifs mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne pas se produire d'ici certaines dates spécifiées ou ne pas se produire du tout, et ils pourraient différer significativement en raison de facteurs de risque et d'incertitudes connus et inconnus touchant la société, y compris les risques liés à l'industrie des technologies de détection des menaces, l'incapacité d'obtenir des approbations réglementaires, des facteurs économiques, la capacité de la direction à gérer et à exploiter les activités de VOTI Detection, les marchés des actions en général et les risques associés à la croissance et à la concurrence. Bien que VOTI Detection ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent significativement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il pourrait exister d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui qui sont anticipés, estimés ou escomptés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs ou aux informations prospectives. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf lorsque les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs ne valent qu'à la date à laquelle ils sont faits, et VOTI Detection ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

